Türkiye-Gürcistan maçının hakemi kim? Davide Massa'nın yönettiği maçlar ve istatistikler

Türkiye, 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik virajlardan birine girerken, Gürcistan deplasmanında sahada sadece 11'e 11 mücadele edilmeyecek. Bu zorlu karşılaşmanın kaderini belirleyecek isimlerden biri de, oyunun görünmeyen ama en etkili aktörlerinden biri olacak: hakem! Peki, Türkiye-Gürcistan maçının hakemi kim?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında, A Millî Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Karşılaşma 4 Eylül 2025 Perşembe günü, Türkiye saatiyle 19.00'da Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda gerçekleşecek. Yardımcılık görevini Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek; dördüncü hakem Matteo Marcenaro, VAR hakemi Marco Di Bello ve AVAR ise Daniele Doveri olacak.

Bu atama, maçın temsili ve prestijine uygun, UEFA elit sınıf bir hakem tarafından yürütülmesini sağlıyor.

DAVİDE MASSA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLER

Massa, hem ulusal hem de uluslararası arenada oldukça aktif bir hakemdir. İşte bazı önemli maçlar ve istatistikler:

UEFA Şampiyonlar Ligi: PSG – Stuttgart (29 Ocak 2025), yardımcı hakemler Carbone ve Alassio, VAR olarak Di Paolo görev yaptı.

Serie A: Napoli – Lecce (02 Mayıs 2025) maçı dahil olmak üzere kariyerinde toplam 220 Serie A karşılaşması yönetti; bu sezon solo 16 maçta görev aldı.

İstatistikler 2024–25 sezonuna göre:

Serie A: 14 maç, maç başına ortalama 4,64 sarı kart, 0,14 kırmızı kart, toplam 364 faul.

Şampiyonlar Ligi: 9 maç, maç başına ortalama 2,44 sarı kart, 0,11 kırmızı kart.

UEFA Uluslar Ligi: 3 maç, maç başına ortalama 3,33 sarı kart.

Tartışmalı anlar:

2023 Coppa Italia maçında Romelu Lukaku'yu gol sevincinden dolayı direk kırmızı kartla atması büyük tepki aldı.

Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos – AEK maçında saha içi gerginlik sonrası tribünlerden gelen bir cisimle ciddi fiziksel olaya maruz kalmıştı.

DAVİDE MASSA KİMDİR?

Davide Massa, 15 Temmuz 1981 doğumlu (şu anda 44 yaşında) İtalyan bir futbol hakemidir. Serie A'da 2011 yılından bu yana görev almakta ve 2014'ten itibaren FIFA listesinde yer alarak uluslararası alanda da maç yönetmektedir. Ayrıca, UEFA Elite referees kategorisindedir.

Sahaya ilk kez Serie A'da 23 Ocak 2011 tarihinde Fiorentina-Lecce maçında çıktı. 2014 yılı değerlendirmeleriyle birlikte FIFA resmi listesine girdi ve 8 Haziran 2015'te Türkiye–Bulgaristan gibi uluslararası bir karşılaşmayı yönetti. 2017'de Juventus–Lazio arasındaki İtalya Süper Kupa finalini, 2017 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası ile 2019 FIFA U20 Dünya Kupası gibi önemli turnuvaları da yönetti.