Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kritik bir maça hazırlanıyor: 14 Ekim'de A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Maç heyecanı şimdiden tribünleri doldurmaya başladı, peki Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye Gürcistan maçı nerede oynanacak? Türkiye Gürcistan maçına dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TFF'nin resmi açıklamasına göre, Türkiye - Gürcistan maçının biletleri henüz satışa sunulmamıştır. Ancak, önceki maçlarda izlenen takvime göre, biletlerin 2025 Ekim ayının ilk haftasında satışa çıkması beklenmektedir. TFF, biletlerin yalnızca resmi satış kanallarından alınmasını ve Passolig kartı kullanımını zorunlu tutmaktadır.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak olan Türkiye - Gürcistan maçı, Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Bu stadyum, 2018 yılında hizmete girmiş olup, ilk kez A Milli Takımımızın maçına ev sahipliği yapacaktır.

Biletler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış platformu olan Passo üzerinden satışa sunulacaktır. TFF, yalnızca bu platformu ve mobil uygulamasını resmi satış kanalı olarak kabul etmekte olup, diğer platformlardan alınan biletlerden sorumlu tutulamayacaktır.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİLET FİYATLARI VE KATEGORİLERİ

Bilet fiyatları, maçın önemine ve stadyum kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Önceki maçlarda misafir tribün biletleri 1000 TL olarak belirlenmişti. Ancak, Türkiye - Gürcistan maçının bilet fiyatları henüz açıklanmamıştır. Fiyatlar ve kategoriler hakkında bilgi almak için TFF'nin resmi duyurularını takip etmeniz önerilir.

