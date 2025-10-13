Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Türkiye Gürcistan'a yenilirse eleniyor mu?

Türkiye'nin 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı kritik maç, Dünya Kupası 2026 Elemeleri E Grubu'ndaki sıralama ve play-off hesapları için belirleyici olacak. Türkiye Gürcistan'ı yenerse, yenilirse ne olur? Türkiye Gürcistan'a yenilirse eleniyor mu? Türkiye Gürcistan ile berabere kalırsa ne olur? Türkiye Gürcistan fikstürü puan durumu nasıl hesaplanır? Türkiye Gürcistan karşılaşmasına dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'I YENERSE NE OLUR?

14 Ekim Salı günü oynanacak Türkiye - Gürcistan maçı, Dünya Kupası yolunda kritik bir dönemeç. Türkiye bu karşılaşmayı kazanırsa puanını 9'a çıkaracak ve E Grubu'nda ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıracak. Bu galibiyet hem moral hem de play-off şansı açısından büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca Gürcistan'ın iddiası büyük ölçüde bitecek ve Türkiye kalan zorlu İspanya (deplasman) ve Bulgaristan (ev) maçlarına daha özgüvenli çıkacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'A YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye'nin Gürcistan'a mağlup olması durumunda işler değişecek. Gürcistan 6 puana çıkarak Türkiye ile puanları eşitleyecek ve ikincilik mücadelesi tamamen yeniden başlayacak. Türkiye'nin kalan maçlardan en az 4 puan çıkarması gerekebilir. İspanya deplasmanında alınacak bir mağlubiyet ise Türkiye'yi grup üçüncülüğüne düşürebilir ve bu da Dünya Kupası şansının büyük ölçüde sona ermesi anlamına gelir.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN İLE BERABER KALIRSA NE OLUR?

Beraberlik halinde Türkiye puanını 7'ye yükseltecek, Gürcistan ise 4 puana çıkacak. Bu senaryoda Türkiye ikincilik yarışında avantajını koruyacak ancak puan kaybı lüksü kalmayacak. Gürcistan'ın kalan maçlardaki performansına bağlı olarak yarış son haftaya taşınabilir ve Türkiye'nin kalan maçlarda konsantrasyonu artacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN'A YENİLİRSE ELENİYOR MU?

Türkiye'nin Gürcistan karşısında mağlup olması elenme anlamına doğrudan gelmese de ciddi risk oluşturuyor. Eğer bu mağlubiyet sonrası İspanya deplasmanında puan alınamazsa ve Gürcistan diğer maçlarını kazanırsa Türkiye grup üçüncüsü olabilir. Bu da play-off şansının kaybedilmesi ve Dünya Kupası umutlarının sona ermesi demek.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI, FİKSTÜRÜ, PUAN HESAPLARI NASIL?

Gürcistan maçı sonrası Türkiye'nin zor bir fikstürü var. İlk olarak deplasmanda lider İspanya ile karşılaşacak, ardından evinde Bulgaristan'ı ağırlayacak. İspanya deplasmanından alınacak her puan büyük önem taşırken, Bulgaristan maçından alınacak üç puan zorunlu olarak görülüyor. Puan hesaplarında Türkiye'nin hedefi kalan iki maçtan en az 4 puan çıkararak play-off şansını güçlendirmek.