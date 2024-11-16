Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu!

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TÜRKİYE-GALLER MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı.

TÜRKİYE-GALLER MAÇI İLK 11'LER

Türkiye : Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Mert Müldür.

Galler : Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

TÜRKİYE-GALLER MAÇ ÖZETİ

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırladı. Milliler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın 36. dakikasında Ben Davies'in müdahalesiyle rakip ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından milliler penaltı bekledi ve hakeme döndü. Müsabakanın İspanyol hakemi Juan Munuera, oyunu sürdürdü. Tartışma yaratan pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi de dikkat çekti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

A Milli Takımımızın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Galler maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu nedeniyle karşılaşmanın İspanyol hakemi Juan Munuera'ya itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Abdülkerim, Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI SAKATLANDI

Ay-yıldızlılarda sol bek Eren Elmalı, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 75. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan Eren, 75. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

KEREM PENALTI KAÇIRDI

Milliler, Enes Ünal'ın pasıyla ceza sahasında giren Yunus Akgün'ün yerde kalmasıyla 87. dakikada penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda 69. dakikada topun başına geçen Kerem, kaleci ve topu ters köşelere gönderse de top direkten dışarıya gitti Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

A LİGİ KARADAĞ MAÇINA KALDI

Konuk ettiği Galler ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek son maçlar öncesi liderliği sürdürdü. Milliler, A Ligi'ne yükselme şansını Karadağ maçına bıraktı. Ay-yıldızlılar gruptaki 6. maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. 9 puanla 2. sırada olan Galler ise aynı gün ve aynı saatte İzlanda'yı ağırlayacak.