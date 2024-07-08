Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti ile ne zaman oynayacak?

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman? Detaylar...

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı