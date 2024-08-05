TÜRKİYE- ÇİN voleybol maçı ne zaman? Çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye ve Çin arasında gerçekleştirilecek olan çeyrek final voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Spor severler, bu önemli maçın ne zaman yapılacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Birçok kişi Türkiye- Çin voleybol maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, TÜRKİYE- ÇİN voleybol maçı ne zaman? Çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:
10.00 Çin-Türkiye
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD-Polonya
22.00 İtalya-Sırbistan