TÜRKİYE- ÇİN voleybol maçı ne zaman? Çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti. South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Birçok kişi Türkiye- Çin voleybol maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, TÜRKİYE- ÇİN voleybol maçı ne zaman? Çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan