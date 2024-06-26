TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir?
UEFA Euro 2024 maçında Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor. TRT 1 ve TRT Spor kanalları şifresiz mi, frekans bilgileri nedir merak ediliyor. TRT canlı yayın izle! Türkiye-Çekya maçı canlı izleme linki sporseverler tarafından gündeme geliyor. Peki, Türkiye-Çekya maçı ne zaman, şifresiz mi? TRT 1 şifre ve frekans bilgileri!
TRT canlı yayın bilgileri araştırılırken TRT 1 neden açılmıyor, frekans bilgileri nedir merak ediliyor. Türkiye-Çekya maçı saat kaçta ve hangi kanalda olduğu gündeme geliyor. Milli maç canlı izleme linki ve TRT Spor frekans bilgisi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? Detaylar haberimizdedir…
TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çekya- Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Çekya- Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN (LİNK)
26 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07.40 - Kara Tahta
- 10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 - Seksenler
- 18.00 - Ana Haber
- 19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
- 21.00 - Kupa Saati
- 22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
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