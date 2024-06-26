TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir?

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TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya- Türkiye Maçı, 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Çekya- Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇI CANLI YAYIN (LİNK)

26 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.40 - Kara Tahta

10.30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

18.00 - Ana Haber

19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"

21.00 - Kupa Saati

22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"

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