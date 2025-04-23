TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ? 23 Nisan Deprem sonrası Turkcell'de neden iletişim kesintisi yaşandı?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi genelinde hissedildi. Deprem sonrası, özellikle Turkcell aboneleri arasında iletişim kesintileri yaşandığına dair şikayetler sosyal medya platformlarında gündeme geldi. Kullanıcılar, arama yapamama, SMS gönderememe ve internet erişiminde sorunlar yaşadıklarını belirtti. Peki, Turkcell çöktü mü?

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

?Deprem sonrasında yaşanan yoğun iletişim trafiği, mobil operatörlerin şebekelerinde geçici aksamalar meydana getirebilir. Ancak, 23 Nisan 2025 tarihinde Turkcell tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır. Daha önce, 9 Nisan 2025 tarihinde yaşanan benzer bir erişim sorununda Turkcell, şebekelerinde teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşandığını ve sorunun tamamen giderildiğini açıklamıştı.