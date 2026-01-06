Haberler

Turizm ve Gastronomi İşletmelerine "GT Hijyen Belgesi" Standardı Geldi

Turizm ve Gastronomi İşletmelerine 'GT Hijyen Belgesi' Standardı Geldi
Güncelleme:
Gastronomi Turizmi Derneği öncülüğünde başlatılan GT Hijyen Belgesi; konaklama tesislerinden yatlara kadar geniş bir yelpazede hijyeni ölçülebilir ve şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kriterlerine dayanan sertifika programıyla, işletmelerin uluslararası rekabet gücünün ve müşteri güveninin artırılması amaçlanıyor.

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), sektörde güvenin ve kalitenin temel göstergesi haline gelen hijyen uygulamalarını ortak bir çerçevede buluşturmak amacıyla GT Hijyen Belgesi projesini hayata geçirdi. Bu standart; otellerden restoranlara, SPA merkezlerinden fitness salonlarına ve turizm amaçlı yatlara kadar tüm paydaşları kapsıyor.

Bakanlık Kriterleri ile Tam Uyum

GT Hijyen Belgesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yasal kriterler baz alınarak hazırlandı. İşletmelerin bu belgeyi alabilmesi için şu aşamalardan geçmesi gerekiyor:

• Uzman Eğitimi: İşletme personeline alanında uzman ekipler tarafından kapsamlı eğitimler veriliyor.

• Denetim ve Değerlendirme: Eğitim sonrası yapılan profesyonel değerlendirmelerle hijyen koşullarının uygunluğu denetleniyor.

• Belgelendirme: Kriterleri başarıyla sağlayan işletmeler, hijyen standartlarını tescilleyen sertifika ve plaketi almaya hak kazanıyor.

Turizm ve Gastronomi İşletmelerine 'GT Hijyen Belgesi' Standardı Geldi

Pandemi Tedbirlerinden Kalıcı Standartlara

İlk olarak COVID-19 pandemisi döneminde acil bir ihtiyaç olarak doğan proje, güncellenen kriterleriyle kalıcı bir sektörel disipline dönüştürüldü. Uzmanlar, modern tüketicinin artık sadece hizmet kalitesine değil, bu hizmetin ne kadar hijyenik ve güvenli olduğuna dair somut kanıtlara (plaket ve sertifika) baktığını vurguluyor.

İşletmelere Sağladığı Avantajlar

GT Hijyen Belgesi'ne sahip olan işletmelerin şu kazanımları elde etmesi hedefleniyor:

• Müşteri Güveni: Yerli ve yabancı turistler için "tercih sebebi" haline gelmek.

• Kurumsal İtibar: Hijyen disiplinini şeffaf bir şekilde sergileyerek marka değerini korumak.

• Rekabet Üstünlüğü: Denetlenebilir bir sistemle rakiplerinden ayrışmak.

