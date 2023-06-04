Manzarası ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor

Turizm şehrine yeni tabiat parkı: Korugöl

DÜZCE – Turizm şehri Düzce'ye yeni tabiat parkı kazandırıldı. Manzarası ve doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Korugöl, şimdiden ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Düzce turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelalelerinin turizme kazandırılmasının ardından Efteni, Pürenli ve Topuk Yaylası göletlerinde de alt yapı çalışmaları tamamlandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Korugöl Tabiat Parkı için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve TURSAB işbirliğinde alt yapı çalışmaları yapıldı. Yolu açılan, göl etrafı kilit parke taşları ile güzelleştirilen Korugöl Tabiat Parkı turizme kazandırıldı. Yaklaşık 22 hektarlık alan içerisinde 5 hektarlık gölü bulunan Korugöl tabiat parkında kayın, meşe ve gürgen ağaçları bulunurken, foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da bulunuyor. Doğa güzelliği ve manzarasıyla kendine hayran bırakan Korugöl, ziyaretçilerini bekliyor.