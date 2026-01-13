Haberler

Turizm Gündemi, Bakan Ersoy ve Bankalar Birliği ile Masaya Yatırıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bankalar Birliği yöneticileri ile bir araya gelerek turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve yeni sezona ilişkin beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Ersoy, sektörün dayanıklılığını ve uygulanan stratejinin başarısını vurguladı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya gelerek turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve yeni sezona ilişkin beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğuna vurgu yaptığı toplantıda, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir." dedi.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör iş birliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar değerlendirildi.

Muhammed Furkan Güneş
