Turgay Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem neden tutuklandı?

Yerel yönetimden mimariye, uzun yıllara yayılan görevlerden ve 2025'teki soruşturma sürecine kadar Turgay Erdem ismi, özellikle Bursa kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, Turgay Erdem kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? Turgay Erdem neden tutuklandı? Detaylar haberimizde...

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959 yılında Bursa'da doğmuş bir mimar, yerel yönetim aktörü ve siyasetçidir.

İlköğrenimini Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesinde tamamladı. Orta ve lise eğitimi Bursa Erkek Lisesi'nde oldu. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi'ne girdi, 1983 yılında mezun oldu. 1985'ten itibaren Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nde çeşitli görevler üstlendi; 1998'den itibaren üç dönem boyunca şube başkanlığı yaptı. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Siyasi Kariyer ve Yerel Yönetim

2004 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinde Nilüfer Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

2006 yılında Belediye Başkan Yardımcısı görevine atandı.

2009 ve 2013 yerel seçimlerinde yeniden meclis üyeliğine seçildi ve aynı dönemde başkan yardımcılığı görevine devam etti.

2019 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine geldi.

TURGAY ERDEM KAÇ YAŞINDA?

1959 doğumlu olan Turgay Erdem, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

TURGAY ERDEM NERELİ?

Turgay Erdem, doğrudan Bursa doğumludur. Doğduğu yerle ilgili detay olarak, Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz beldesi adı sıkça geçmektedir.

TURGAY ERDEM HANGİ PARTİDEN?

Turgay Erdem, siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında sürdürmüştür.

CHP içinde Nilüfer yerel yönetim kademelerinde aktif rol almıştır.

TURGAY ERDEM NEDEN TUTUKLANDI?

2025 yılı Ekim ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Turgay Erdem de dahil olmak üzere çok sayıda şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphe konusu suçlamalar şöyle sıralanıyor:

Rüşvet alma iddiası

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma iddiası

Suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması (kara para aklama iddiası)

Operasyon kapsamında, Erdem'in ev ve iş yerlerinde arama yapıldı ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklanma Durumu

Operasyonda Erdem ile birlikte toplamda 21 kişi gözaltına alındı; soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında işlem yürütüldüğü bildirildi.

Verdiğiniz bilgilere göre, "tutuklanan 15 şüpheli" arasında Erdem'in de yer aldığı belirtiliyor.

Eşi Zeynep Erdem ile 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Gözaltı süreci içerisinde Erdem'in rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldüğü, sağlık kontrolleri sonrası yeniden emniyete getirildiği de haberlerde yer alıyor.

Ancak, kaynaklarda "tutuklandı" ifadesi net biçimde geçmemekte; çoğu haber"gözaltına alındı" ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla, tutuklama kararının kesinleşme durumu ve hangi tarih itibarıyla olduğu açısından resmi kaynak açıklamaları beklenmelidir.