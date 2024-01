1 Ocak'ta ekrana gelecek olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Turabi dikkatleri çekti. Peki, Turabi neden baston kullanıyor, sakat mı?

TURABİ NEDEN BASTON KULLANIYOR?

Turabi yaptığı açıklamada "Dizimin sakat olduğunu zannediyorlar ama sakat değil. Sadece çok kötü bir rahatsızlıktan geri dönüş yaptım. Bir yarışmada göğüs kafesimi çarptım ve iç kanama geçirdim. Bu iç kanama sonucunda acile kaldırıldım. Yaklaşık 3 hafta kadar komada kaldım... Eklemlerim tutmuyordu. Sadece doktorum, tekneden inerken merdivenden inerken baston yardımı al dedi. 1 ay kadar bastonla yarışacaktım. Ta ki o olaya kadar. Şimdi onlar düşünsün" diyerek sözlerini bitirdi.

TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran (3 Temmuz 1987, Mersin), Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu.Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.