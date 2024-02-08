Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavisinin ardından Survivor All Star'a gelen Turabi Çamkıran, sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etti. Eski şampiyon Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın geleceğinin müjdesini verdi. Peki, Turabi dönecek mi, Survivor Turabi geri gelecek mi?

TURABİ DÖNECEK Mİ, SURVİVOR TURABİ GERİ GELECEK Mİ?

Konseyde Turabi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" dedi.

Acun Ilıcalı, sözlerinin devamında eski yarışmacıların da kadroya dahil olacağının müjdesini verdi. Ilıcalı, eski yarışmacılardan Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın kırmızı takım kadrosuna dahil olacağını belirtti.