TÜİK İşgücü Girdi Endeksleri: 2026 İkinci Çeyrek Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, 7 yükseldi. Sektörler bazında istihdam sanayide yüzde 2, 2 azalırken, inşaatta yüzde 5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3, 1 arttı. İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0, 8 yükseldi; sanayide yüzde 0, 1 düşüş, inşaatta yüzde 2, 1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0, 9 artış görüldü.

Çalışılan saat endeksi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2, 7 arttı. Sanayide yüzde 0, 2, inşaatta yüzde 7, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3, 1 artış kaydedildi. Çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, 2 yükseldi; en yüksek çeyreklik artış yüzde 7, 1 ile inşaat sektöründe oldu.

Brüt ücret-maaş endeksi toplamda yıllık yüzde 35, 8 arttı. Sanayide yüzde 33, 2, inşaatta yüzde 38, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37, 1 yükseliş kaydedildi. Bir önceki çeyreğe göre brüt ücret-maaş endeksi yüzde 8 arttı; çeyreklik bazda en yüksek artış yüzde 13, 4 ile inşaat sektöründe oldu.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34 yükseldi; sanayide yüzde 34, inşaatta yüzde 30, 3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35, 3 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 32, 3, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 42, 9 yükseldi; kazanç dışı maliyette en yüksek yıllık artış yüzde 47, 2 ile ticaret-hizmet sektörlerinde görüldü. Çeyreklik bazda saatlik işgücü maliyeti yüzde 7, saatlik kazanç yüzde 6, 8, kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 8, 2 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi