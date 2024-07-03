TÜFE ORANI HAZİRAN 2024 | Kira zam oranı belli oldu mu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı!

2024 konut kira artış oranı, yüzde 25 kira sınırının kaldırılmasının ardından ev kira zamları, enflasyon rakamlarına yani TEFE-TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Kiracılar, "2024 TEFE-TÜFE oranı nedir, konut kira artış oranı ne kadar, Temmuz 2024 kira artışı ne olacak?" sorularını merak ediyor. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Temmuz ayı kira artış oranı, haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

2024 TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Kirada yüzde 25 zam sınırının sona ermesiyle, kira artışlarında yeniden enflasyon rakamları belirleyici olacak. Tüketici Enflasyonu (TÜFE) artış yüzdesi bu noktada dikkate alınacak. Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyon verilerine göre belirlenecek.

TEFE-TÜFE ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları, belirli bir dönemde mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl değiştiğini ölçmek için geniş bir ürün ve hizmet sepetinin fiyatlarının incelenmesiyle hesaplanır.

TEFE, toptan mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini izlerken, TÜFE tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini takip eder. Bu endeksler, belirli bir dönemde mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl değiştiğini ölçmek için geniş bir ürün ve hizmet sepetinin fiyatlarını inceler. Hem TEFE hem de TÜFE, fiyat hareketlerini aylık veya yıllık bazda izleyerek ekonomik politika ve kararların alınmasında önemli bir rol oynar.