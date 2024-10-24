TRT TABİİ UEFA MAÇLARI ŞİFRESİZ | 24 Ekim Tabii bu akşam UEFA Fenerbahçe, BJK maçları saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe-Manchester maçı saat kaçta, ne zaman? "Trt Tabii ücretsiz mi?" ve "Üyelik nasıl alınır?" sorular araştırmaya başladı. TRT'nin dijital platformu, üç sezon boyunca bu önemli liglerin maçlarını izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Ülkemiz temsilcilerinin maçları yine TRT 1 ve TRT Spor'da canlı olarak yer alırken, diğer tüm karşılaşmalar Tabii üzerinden erişilebiliyor. TRT Tabii üyeliği ücretli mi? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?

TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimizin maçları dışında diğer tüm karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanmaktadır. Bu maçları izlemek isteyenler, aylık 99,99 TL karşılığında Tabii Spor'a üye olarak tüm karşılaşmaları televizyon, tablet ve telefon gibi cihazlardan takip edebilirler.

TABİİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

19:45 Roma - Dinamo Kiev

19:45 Ferencvaros - Nice

19:45 Eintracht Frankfurt - RFS

19:45 Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad

19:45 Midtjylland - St.Gilloise

19:45 PAOK - Viktoria Plzen

19:45 Karabağ - Ajax

19:45 NK Celje - Başakşehir

19:45 KAA Gent - Molde

19:45 Panathinaikos - Chelsea

19:45 St.Gallen - Fiorentina

22:00 Anderlecht - Ludogorets

22:00 Athletic Bilbao - Slavia Prag

22:00 Porto - Hoffenheim

22:00 Fenerbahçe - Manchester Utd

22:00 Lyon - Beşiktaş

22:00 Malmö - Olympiakos

22:00 Rangers - FCSB

22:00 Tottenham - AZ Alkmaar

22:00 Twente - Lazio

22:00 Real Betis - Kopenhag

TABİİ GİRİŞ (CANLI İZLE)