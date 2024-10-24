TRT TABİİ UEFA MAÇLARI ŞİFRESİZ | 24 Ekim Tabii bu akşam UEFA Fenerbahçe, BJK maçları saat kaçta, ne zaman?
4 Ekim Tabii bu akşam UEFA Fenerbahçe, BJK maçları saat kaçta, ne zaman? TRT'nin dijital platformu Tabii, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yayınlarına devam ediyor. Tabii uygulamasına nasıl üye olunur ve TRT de bu akşam kimin maçı var soruları gündeme geliyor. Ülkemizi temsil eden takımların karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilirken, diğer Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Tabii platformu aracılığıyla yayınlanıyor.
Fenerbahçe-Manchester maçı saat kaçta, ne zaman? "Trt Tabii ücretsiz mi?" ve "Üyelik nasıl alınır?" sorular araştırmaya başladı. TRT'nin dijital platformu, üç sezon boyunca bu önemli liglerin maçlarını izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Ülkemiz temsilcilerinin maçları yine TRT 1 ve TRT Spor'da canlı olarak yer alırken, diğer tüm karşılaşmalar Tabii üzerinden erişilebiliyor. TRT Tabii üyeliği ücretli mi? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?
TABİİ ÜCRETLİ Mİ?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimizin maçları dışında diğer tüm karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanmaktadır. Bu maçları izlemek isteyenler, aylık 99,99 TL karşılığında Tabii Spor'a üye olarak tüm karşılaşmaları televizyon, tablet ve telefon gibi cihazlardan takip edebilirler.
TABİİ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI
19:45 Roma - Dinamo Kiev
19:45 Ferencvaros - Nice
19:45 Eintracht Frankfurt - RFS
19:45 Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad
19:45 Midtjylland - St.Gilloise
19:45 PAOK - Viktoria Plzen
19:45 Karabağ - Ajax
19:45 NK Celje - Başakşehir
19:45 KAA Gent - Molde
19:45 Panathinaikos - Chelsea
19:45 St.Gallen - Fiorentina
22:00 Anderlecht - Ludogorets
22:00 Athletic Bilbao - Slavia Prag
22:00 Porto - Hoffenheim
22:00 Fenerbahçe - Manchester Utd
22:00 Lyon - Beşiktaş
22:00 Malmö - Olympiakos
22:00 Rangers - FCSB
22:00 Tottenham - AZ Alkmaar
22:00 Twente - Lazio
22:00 Real Betis - Kopenhag