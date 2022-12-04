TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE: TRT Spor yıldız canlı izleme linki! TRT Spor Dünya Kupası maçları canlı izle! TRT Spor HD kesintisiz izleme linki!

Dünya Kupası maçları her zaman olduğu gibi 2022 yılında da TRT ekranlarında yerini alacak. Turnuva boyunca Dünya Kupası maçlarını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz. TRT Spor'da Dünya Kupası maçlarını canlı izlemek isteyenler Google'da TRT Spor yıldız canlı izleme linki! Aramasını gerçekleştiriyor. İşte, TRT Spor Dünya Kupası maçları canlı izle! TRT Spor HD kesintisiz izleme linki!

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Farklı liglerde yer alan birçok futbol müsabakasını TRT Spor yıldız kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor yıldız canlı izleme linki haberimizin devamında yer alıyor.

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.