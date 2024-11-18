TRT Spor yayın akışı 18 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 18 Kasım canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!
TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 18 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 18 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
18 KASIM TRT SPOR YAYIN AKIŞI
07:00 İLK BASKI
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
09:15 AVRUPADAN FUTBOL
09:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ
10:00 SPOR BÜLTENİ
11:00 SPOR MANŞET
12:30 GÜN ORTASI
13:00 U19 FUTBOL KARŞILAŞMASI TÜRKİYE - İSVİÇRE
15:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
20:00 SPOR AKŞAMI
21:00 AKTÜEL FUTBOL
23:00 TEKNİK ANALİZ
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye-İsviçre maçı, 18 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'da oynanacak.