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TRT Spor yayın akışı 18 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

TRT Spor yayın akışı 18 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
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TRT Spor canlı yayın izlemek isteyen seyirciler, TRT Spor yayın akışını ve TRT Spor canlı izle linkini araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT Spor yayın akışı 18 Kasım canlı izle ve TRT Spor canlı izleme linki merak ediliyor. Peki, TRT Spor yayın akışı!

TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 18 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 18 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!

18 KASIM TRT SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 İLK BASKI

08:55 Spor Takvimi

09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ

09:15 AVRUPADAN FUTBOL

09:30 DEPLASMAN LEZZETLERİ

10:00 SPOR BÜLTENİ

11:00 SPOR MANŞET

12:30 GÜN ORTASI

13:00 U19 FUTBOL KARŞILAŞMASI TÜRKİYE - İSVİÇRE

15:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

20:00 SPOR AKŞAMI

21:00 AKTÜEL FUTBOL

23:00 TEKNİK ANALİZ

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye-İsviçre maçı, 18 Kasım Pazartesi günü saat 13:00'da oynanacak.

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