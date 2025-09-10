TRT SPOR CANLI YAYIN! (FİNLANDİYA GÜRCİSTAN BASKETBOL MAÇI) TRT 1 HD kesintisiz nasıl izlenir?

Basketbol severler ekran başına! Bugün oynanacak Finlandiya Gürcistan basketbol maçı, TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Eğer "TRT 1 canlı maç izle", "TRT Spor canlı maç izle" ya da "TRT 1 güncel frekans" gibi aramalarla maçın nerede yayınlandığını araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. Maçın heyecanını kaçırmak istemeyenler için tüm detaylar haberimizde.

TRT 1 Canlı Yayın(Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı canlı izle)

TRT 1, spor yayıncılığına verdiği önemle basketbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bugünkü Finlandiya - Gürcistan basketbol maçı, TRT 1 canlı yayını ile ekranlara geliyor. Kaliteli görüntü, donmadan yayın ve tarafsız anlatımı ile TRT 1, maç keyfini en üst seviyeye taşıyor.

Finlandiya – Gürcistan Basketbol Maçı Hangi Kanalda?

Bugünün en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Finlandiya – Gürcistan mücadelesi, TRT ekranlarında yayınlanıyor. İşte maç yayın bilgileri:

Tarih: 10 Eylül 2025

Saat: 20:00 (TSİ)

Kanal: TRT Spor ve TRT 1 (Maç saatine göre değişebilir)

Canlı Yayın: TRT Spor Canlı İzle

TRT 1 Güncel Frekans Duyurusu (2025)

TRT 1 yayınlarını kesintisiz izleyebilmek için uydu alıcınızın frekans ayarlarını güncel tutmanız gerekir. İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Eğer TRT 1 sinyali alamıyorsanız, yukarıdaki frekans bilgilerini uydu alıcınıza girerek yayına erişebilirsiniz.

TRT Spor Canlı Maç İzle

Sadece basketbol değil, futbol, voleybol, güreş ve daha birçok spor dalında TRT Spor canlı yayınları, spor tutkunlarının vazgeçilmezi. Finlandiya Gürcistan maçının ardından güncel maç takvimine göz atmak için TRT Spor'u takip etmeyi unutmayın.