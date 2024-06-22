TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Portekiz maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Portekiz maçı şifresiz mi?

Türkiye- Portekiz maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Türkiye-Portekiz maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. TRT 1 canlı izleme linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye-Portekiz maçı şifresiz mi? Türkiye-Portekiz maçı canlı izle!

22-06-2024 TÜRKİYE VS PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Portekiz arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 CANLI İZLE! (LİNK)

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Portekiz Maçı, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Portekiz Maçı, saat 19:00 başlayacak.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Portekiz, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.

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