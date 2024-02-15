TRENDYOL SÜPER LİG'DE 26. HAFTA MAÇLARI NASIL? Bu akşam maç var mı?

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 26. HAFTA MAÇLARI NASIL?

Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

16 ŞUBAT CUMA

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 ŞUBAT PAZAR

13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

19 ŞUBAT PAZARTESİ