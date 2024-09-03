SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi!

2024-2025 sezonu için transfer dönemi ne zaman bitiyor? Futbolseverlerin ve kulüplerin yakından takip ettiği 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi merak ediliyor. Transferlerin resmileşmesi için belirlenen süreler, kulüplerin kadrolarını şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Avrupa'da transfer dönemi ne zaman bitecek? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi!

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İngiltere: 30 Ağustos

İtalya: 30 Ağustos

İspanya: 30 Ağustos

Almanya: 30 Ağustos

Fransa: 30 Ağustos

Hollanda: 2 Eylül

Portekiz: 2 Eylül

Belçika: 6 Eylül

Yunanistan: 11 Eylül

Rusya: 12 Eylül

TFF ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak- 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.