Trafikte Haklarım Derneğinden Anlamlı İyilik Yolculuğu

Trafikte Haklarım Derneği'ni kuran Yasemin Usta, devlet korumasındaki gençler için turizmcilere anlamlı bir çağrıda bulundu. Usta, 'Gelin yeryüzü meleklerimizin sosyalleşmesine hep birlikte katkı sağlayalım' diyerek, gençlerin tatil yapma imkanı bulmasını sağlamayı hedefliyor. Usta'nın bu iyilik yolculuğu, Kasımpaşa'dan Ermenek'e kadar uzanıyor.

Kuzenini trafik kazasında kaybetmesinin ardından kurduğu Trafikte Haklarım Derneği ile trafik güvenliği alanında pek çok önemli projeye imza atan Yasemin Usta, bu kez de devlet korumasındaki gençler için turizmcilere anlamlı bir çağrıda bulundu.

"Gelin yeryüzü meleklerimizin sosyalleşmesine hep birlikte katkı sağlayalım" diyen Usta aynı zamanda bu gençleri Ermenek'te ziyaret ederek onlara moral verdi.

Usta, Ermenek'teki bir gencin vasisi olduğunu da ekleyerek onunla tanışma hikayelerini ve yakın zamanda gençlere yaptığı anlamlı ziyareti anlattı.

Kasımpaşa'dan Ermenek'e uzanan gönüllü ablalık

Yasemin Usta Kasımpaşa'dan Ermenek'e uzanan yolculuğunun 2000 yılında henüz lise çağındayken çocuk yuvalarına gidip gönüllü ablalık yapmasıyla başladığını söyledi.

Gönüllü ablalık hikayesini anlatan Yasemin Usta, "Lise yıllarımda liseme yakın çocuk yuvasına gidip çocuklarla oyunlar oynamamla başladı bu gönüllü ablalığım. Çalışma hayatına başladığımda ise çocukları kurum dışına çıkarıp birlikte etkinlikler organize etmeye başladım. Doğum günlerimi Kasımpaşa Çocuk Yuvasında rahmetli Oya (Kayacık) annemin çocuklarıyla birlikte kutluyordum. 13 sene önce yuvanın etüt odasında en arka sırada oturan 10-12 yaşlarında sessiz bir erkek çocuğu dikkatimi çekti. İlk başlarda onunla iletişim kurmak hiç kolay olmadı. Çünkü H.K. mental retardasyon (zeka geriliği) olan özel bir çocuktu. Onunla görüşürken zaman zaman uzmanlardan da destek aldım. Yuvadan sonra 6 yıl boyunca kaldığı Tekirdağ Yetiştirme Yurdunda da düzenli ziyaret etmeye devam ettim. Kardeşim 18 yaşına geldiğinde ailem dışında tüm çevrem büyük sorumluluk, vasisi olma dese de vasisi oldum. H.K. (25) son 5 senedir Karaman Ermenek Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon merkezinde kalıyor. İstanbul'da yaşadığım için yol durumundan dolayı eskisi kadar sık görüşemiyoruz ama mutlaka gün aşırı telefonda konuşuyoruz. Ona uzaktan da olsa hazırladığım küçük sürprizler ile hep yanında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum" dedi.

Umut Kafe'de sürpriz doğum gününe ünlü isimlerden anlamlı destek

Rehabilitasyon merkezindeki özel bireylerin işlettiği Umut Kafede kardeşine sürpriz doğum günü organize eden Usta, "Ziyaretimi dört gözle bekleyen kardeşim ve arkadaşlarının beni gördükleri zaman ki mutlulukları saatlerce süren 3 vasıta değiştirerek yüzlerce kilometrelik şehirlerarası yaptığım yorucu yolculuğa değiyor. Yaşadığım sürece kardeşim nereye ben oraya. H.K. son 3-4 senedir bana arada anne demeye başladı. Gerçek anneler gibi beni hiç bırakmadın diyor. Hem anneler günümü hem babalar günümü kutluyor. Aramızda çok özel bir bağ var. Maalesef özel bireylerimizin gönüllüleri de ziyaretçileri de çok az. Herkesi gençlerimizin saf sevgi ve güler yüzleriyle işlettikleri Umut Kafe de ziyaretlerine gelerek destek olmaya davet ediyorum. Sağ olsun Seksenler dizisinde Danyal karakterini canlandıran Ermenekli oyuncu Etem Caner Karaüç video ile onlara sevgilerini selamlarını iletti ve geldiğinde ziyaret sözü verdi. Gençlerimiz Arka Sokak dizisinin büyük fanı. Dizinin müziğini yapan sevgili Murat Evgin ile telefonda görüşmelerini sağladım.Sevdikleri ünlü isimlerle iletişim kurduklarında çok mutlu oluyorlar. Onlar için moral motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.

Gençlerimiz için gönüllü turizmciler arıyorum

Daha çok çocuğun hayatına dokunabilmek için keşke bir gün Aile Bakanı olsam diyen Usta, "Devletimiz gençlerimize sağ olsun iyi bakıyor. Ben de bireysel gücüm yettiğince maddi manevi destek olmaya çalışıyorum ama bu konuda hepimize görevler düştüğüne inanıyorum. Şu anda gençlerimiz tatile gitmek istiyor. Yaz döneminin sona ermesiyle otellerdeki odalarda illaki boş yerler var. Turizmcilere bir çağrım olacak. Akdeniz' deki otelerde gençlerimize 3-4 gün tatil imkanı sunularak gönüllü turizmcilerimizi öncü olmaya davet ediyorum. Gelin "Kardeşimi Tatile Gönderiyorum Kampanyasını başlatalım" yeryüzü meleklerimizin sosyalleşmesine hep birlikte katkı sağlayalım." ifadelerini kullandı.