Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor'un rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçları sona erdi. Şimdi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekimi yapılacak. ZTK'ya 5.turda katılacak olan Trabzonspor'un rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? soruları aratılıyor. İşte Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası rakibi!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. ZTK'ya 5.turda katılacak olan Trabzonspor'un kiminle eşleştiği ise merak ediliyor. Futbolseverler Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor rakibi belli mi? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

TRABZONSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken bugün 5.tur kuraları çekilecek. ZTK 5.tur kurası saat 15:00'da çekilecek. Trabzonspor'un rakibi henüz belli olmadı. Kura çekiminin ardından haberimizi güncelleyeceğiz. Gelişmeleri haberler.com aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 11 Kasım günü yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek. 5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak. Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşme kuraları 11 Kasım günü saat 15:00'da başlayacak ve A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.