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Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı mı?

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Trabzonspor, teknik direktör arayışlarını sonlandırdı. Futbol severler, Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün kim olduğunu araştırıyor. Trabzonspor taraftarları, kulübün yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor.

Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yakın zamanda Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü camianın efsane ismi Şenol Güneş oldu. Peki, Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim?

TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün ofisinde Şenol Güneş ile ikinci kez bir araya geldi. Bu görüşmede, Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş prensipte anlaşmaya vardı. Taraflar arasında anlaşmanın detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim?

TRABZONSPOR, ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞTI MI?

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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