Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı mı?

Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yakın zamanda Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörü camianın efsane ismi Şenol Güneş oldu. Peki, Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim?

TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün ofisinde Şenol Güneş ile ikinci kez bir araya geldi. Bu görüşmede, Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş prensipte anlaşmaya vardı. Taraflar arasında anlaşmanın detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

TRABZONSPOR, ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞTI MI?

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.