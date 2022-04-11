Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Trabzonspor'un kaç kupası var ? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Trabzonspor'un kaç kupası var ?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Trabzonspor'un kaç kupası var ?

Türk takımı Trabzonspor'un 55 yıllık tarihinde bir çok kupalar kazanmıştır. Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Galatasaray'ın kaç kupası var ?

Trabzonspor, uzun zamandır Türkiye ligi şampiyonluğuna ulaşamıyor. Bir dönemin fırtına takımı Trabzonspor bu sene arzuladığı şampiyonluğa ulaşması çok yakın. Trabzonspor'un kazandığı kupalar hangi kupalardır? Trabzonspor'un 55 yıllık tarihinde kaç tane kupa kazandı? detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI KUPALAR, KAÇ KUPASI VAR?

Süper Lig: 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84

1. Lig: 1973-74

Türkiye Kupası: 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10, 2019-20

Süper Kupa: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020

Başbakanlık Kupası: 1976, 1978, 1985, 1994, 1996

Kıbrıs Barış Kupası: 1974

Trabzonspor'un toplam 31 şampiyonluğu bulunmakta.

Haberler.com - Gündem

Trabzonspor, Futbol, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title