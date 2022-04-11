Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Trabzonspor'un kaç kupası var ?
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Türk takımı Trabzonspor'un 55 yıllık tarihinde bir çok kupalar kazanmıştır. Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Galatasaray'ın kaç kupası var ?
Trabzonspor, uzun zamandır Türkiye ligi şampiyonluğuna ulaşamıyor. Bir dönemin fırtına takımı Trabzonspor bu sene arzuladığı şampiyonluğa ulaşması çok yakın. Trabzonspor'un kazandığı kupalar hangi kupalardır? Trabzonspor'un 55 yıllık tarihinde kaç tane kupa kazandı? detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI KUPALAR, KAÇ KUPASI VAR?
Süper Lig: 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84
1. Lig: 1973-74
Türkiye Kupası: 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10, 2019-20
Süper Kupa: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020
Başbakanlık Kupası: 1976, 1978, 1985, 1994, 1996
Kıbrıs Barış Kupası: 1974
Trabzonspor'un toplam 31 şampiyonluğu bulunmakta.