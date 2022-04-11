Trabzonspor'un kazandığı kupalar! Trabzonspor'un kaç kupası var ?

Trabzonspor, uzun zamandır Türkiye ligi şampiyonluğuna ulaşamıyor. Bir dönemin fırtına takımı Trabzonspor bu sene arzuladığı şampiyonluğa ulaşması çok yakın. Trabzonspor'un kazandığı kupalar hangi kupalardır? Trabzonspor'un 55 yıllık tarihinde kaç tane kupa kazandı? detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI KUPALAR, KAÇ KUPASI VAR?

Süper Lig: 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84

1. Lig: 1973-74

Türkiye Kupası: 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10, 2019-20

Süper Kupa: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1995, 2010, 2020

Başbakanlık Kupası: 1976, 1978, 1985, 1994, 1996

Kıbrıs Barış Kupası: 1974

Trabzonspor'un toplam 31 şampiyonluğu bulunmakta.

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