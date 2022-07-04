Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir? - Haberler

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Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir?

Haberler.com - Gündem
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Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir?

Fox TV'nin yeni dizisi Tozluyaka uyarlama mı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir? İşte detaylar...

Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın yer almaktadır. Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir?

Tozluyaka dizisi konusu ile beğeni toplamıştı. Dizi uyarlama mı değil mi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Dizinin senariski Yekta Torun'dur. Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Dolunay Soysert

Tayanç Ayaydın

Emre Kınay

Nur Yazar

Nebil Sayın

Kadim Yaşar

Kaan Mirac Sezen - Ali

Ecem Çalhan - Cemre

Ulvi Kahyaoğlu -

Serra Pirinç - Zeyno

Çağla Şimşek - Hazal

Can Bartu Aslan - Arap

Durukan Çelikkaya - Vefa

Oğulcan Arman Uslu

Duygu Özşen

Özgür Foster -

Ahmet Haktan Zavlak -

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Tozluyaka Dizi Gündem Magazin Haberler

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