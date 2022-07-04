Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir?
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Fox TV'nin yeni dizisi Tozluyaka uyarlama mı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir? İşte detaylar...
Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert ve Tayanç Ayaydın yer almaktadır. Tozluyaka uyarlama mı? Tozlu Yaka dizisi uyarlama mı, hangi dizi ve filmden uyarlamadır? Tozluyaka konusu nedir?
Tozluyaka dizisi konusu ile beğeni toplamıştı. Dizi uyarlama mı değil mi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Dizinin senariski Yekta Torun'dur. Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.
Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.
Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.
Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır.Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.
Dolunay Soysert
Tayanç Ayaydın
Emre Kınay
Nur Yazar
Nebil Sayın
Kadim Yaşar
Kaan Mirac Sezen - Ali
Ecem Çalhan - Cemre
Ulvi Kahyaoğlu -
Serra Pirinç - Zeyno
Çağla Şimşek - Hazal
Can Bartu Aslan - Arap
Durukan Çelikkaya - Vefa
Oğulcan Arman Uslu
Duygu Özşen
Özgür Foster -
Ahmet Haktan Zavlak -