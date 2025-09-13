TOPLU ULAŞIM ZAMLI ÜCRET LİSTESİ 2025: İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar, milyonlarca yolcunun gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, 2025 yılında İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüsten metroya, vapurdan minibüse kadar tüm ulaşım araçlarında ücretler ne kadar yükseldi? Gündelik hayatı doğrudan etkileyen bu değişiklikler, İstanbul halkının bütçesini nasıl şekillendiriyor? İşte, 2025 toplu ulaşım zamlı ücret listesi ve detaylı analizlerle İstanbul'un ulaşım maliyetlerindeki son durum…

TOPLU ULA Ş IM ZAMLI ÜCRET LİSTESİ 2025

2025 yılı itibarıyla İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde önemli artışlar yaşandı. Kentte milyonlarca kişinin günlük hayatının ayrılmaz parçası olan otobüs, metrobüs, tramvay, vapur ve metro gibi toplu taşıma araçlarının fiyatlarında yapılan zamlar, vatandaşların bütçesini doğrudan etkiliyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

İstanbul'da toplu taşımada 2025 yılında yapılan fiyat artışları, ekonomik şartlar ve artan maliyetler nedeniyle kaçınılmaz hale geldi. Özellikle elektronik bilet ve aylık abonman kartlarındaki yükselişler dikkat çekiyor.

Öncelikle, elektronik tam bilet fiyatı önceki yıla göre ciddi bir artış göstererek 27 liradan 35 liraya çıktı. Aynı şekilde, "Mavi Kart" olarak bilinen aylık abonman ücretleri de yaklaşık yüzde 30 oranında yükselerek 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya ulaştı.

Bu fiyat artışları, İstanbul'da toplu taşıma kullanan herkesin günlük ve aylık ulaşım maliyetlerini artırırken, vatandaşlar için bütçe planlamasında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

İSTANBUL'DA OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY, VAPUR, METRO NE KADAR OLDU?

Toplu ulaşımda fiyat artışları sadece elektronik biletlerle sınırlı kalmadı. İstanbul'daki farklı ulaşım araçlarında da ücret tarifelerinde yükselişler gözlemlendi.

Zamlı Otobüs ve Metrobüs Ücretlerinde Güncel Durum

Otobüs ve metrobüs hattında kullanılan elektronik tam bilet fiyatının 35 liraya çıkması, özellikle metrobüs hattını kullanan yolcular için önemli bir artış anlamına geliyor. Zam oranları, bu araçların yoğun kullanımı nedeniyle vatandaşın cebine doğrudan yansıyor.

Zamlı Tramvay ve Metro Ücretleri

Tramvay ve metro hatlarındaki ücretlendirmede de benzer oranda artışlar var. Özellikle metro hattında kullanılan abonman kartlarının fiyatları, ulaşımda sıkça tercih edilen bu araçların maliyetini artırıyor.

Zamlı Vapur Seferlerinde

Deniz yolu taşımacılığı da 2025 yılında zamlanan kalemler arasında. Üsküdar-Eminönü hattında bilet fiyatı önceki yıllara göre önemli bir artışla 44,33 liraya yükseldi. Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferlerinde ise ücretler 49,40 liraya çıkarıldı. En yüksek artışlardan biri ise Bostancı-Adalar hattında yaşandı; bilet fiyatı 100,45 liradan 130,22 liraya çıktı. Bu artışlar, deniz yolunu tercih eden yolcuların da ulaşım harcamalarını ciddi şekilde etkiliyor.

TAKSİMETRE VE MİNİBÜSE NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplu ulaşım araçları dışında taksi ve minibüs ücretlerinde de 2025 yılında zamlar gündeme geldi.

Zamlı Taksimetre Ücretleri

Taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya yükseldi. Mesafe başına alınan ücret ise kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya çıktı. Zaman tarifesi olarak bilinen saatteki ücret ise 350 liradan 453,71 liraya yükseltilerek taksi maliyetlerinde ciddi bir artış yaşandı. Kısa mesafe ücretleri de 135 liradan 175 liraya çıkarıldı.

Zamlı Minibüs Ücretleri

Minibüslerde uygulanan "indi-bindi" sistemi kapsamında kısa mesafe ücretlerinde de farklı mesafe dilimlerine göre zam yapıldı. 4 kilometreye kadar olan mesafe için ücret 25 liradan 32,50 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya yükseldi. 11-15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15-20 kilometre arası ise 30 liradan 39 liraya çıkarıldı. Öğrenci minibüs ücretleri de 16 liradan 21 liraya yükselerek öğrenci ulaşımını da etkiledi.