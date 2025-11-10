Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılında uygulanacak TOKİ ödeme planı 2025 ile konut sahipleri uygun peşinat ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek. Peki, TOKİ ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru ücreti ne kadar, peşinat kaç TL? TOKİ başvuru ücreti nereye, nasıl yatırılır? Başvuru detayları haberimizde!

TOKİ ÖDEME PLANI?2025

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında öne çıkan ödeme planı 2025 yılında şu şekilde şekillenmiştir:

Konutlar için %10 peşinat ödemesi uygulanacak.

Vade imkânı 240 aya (20 yıla kadar) çıkarılmıştır.

Örneğin İstanbul dışındaki illerde, 55?m² büyüklüğündeki 1+1 konut için satış fiyatı 1?800?000?TL olarak belirlenmiş; buna göre peşinat 180?000?TL ve vade 240 ay biçimindedir.

İstanbul özelinde 55?m² 1+1 için satış fiyatı 1?950?000?TL; peşinat 195?000?TL ve 240 ay vade geçerlidir.

Taksitlerin sabit kalmayacağı, sözleşme imzalanmasından sonra aylık taksitlerin yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleneceği belirtilmiştir.

TOKİ'nin 2025 ödeme planı, sabit peşinat ve uzun vade avantajı sunmakla birlikte taksitlerde artış riskini de barındırmaktadır.

TOKİ?500?BİN?SOSYAL?KONUT?PROJESİ?BAŞVURU ÜCRETİ?NE?KADAR?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için belirlenen başvuru ücreti ve istisna durumu şu şekildedir:

Başvuru ücreti 5?000?TL olarak açıklanmıştır.

Şehit yakını ve terör, harp malulleri gibi gruplar için başvuru ücretinin alınmayacağı belirtilmiştir.

Özetle: genel başvuru ücreti 5?000?TL; özel statüdeki başvuru sahipleri için bu ücret uygulanmayacaktır.

TOKİ?500?BİN?SOSYAL?KONUT?PROJESİ?PEŞİNAT?KAÇ?TL?

Peşinat tutarları konutun bulunduğu il, metrekare ve tipine göre değişiyor. Öne çıkan rakamları aşağıda bulabilirsiniz:

İstanbul dışı illerde: 55?m² (1+1) konut satış fiyatı 1?800?000?TL → peşinat 180?000?TL.

İstanbul dışı illerde: 65?m² (2+1) konut satış fiyatı 2?200?000?TL → peşinat 220?000?TL.

İstanbul dışı illerde: 80?m² (2+1) satış fiyatı 2?650?000?TL → peşinat 265?000?TL.

İstanbul'da: 55?m² (1+1) satış fiyatı 1?950?000?TL → peşinat 195?000?TL.

İstanbul'da: 65?m² (2+1) satış fiyatı 2?450?000?TL → peşinat 245?000?TL.

İstanbul'da: 80?m² (2+1) satış fiyatı 2?950?000?TL → peşinat 295?000?TL.

Bu rakamlar, %10 peşinat oranı üzerinden hesaplanmıştır.

TOKİ?BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru ücreti yatırılacak kurumlar ve kanallar şunlardır:

Başvuru bedeli, T.C.?Ziraat?Bankası?A.Ş., Türkiye?Halk?Bankası?A.Ş. ve Türkiye?Emlak?Katılım?Bankası?A.Ş. şubeleri aracılığıyla yatırılabilir.

Başvuru işlemleri ayrıca e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Özel statüdeki başvuru sahipleri (örneğin şehit yakınları) için ücret alınmama durumu vardır.

TOKİ?BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru ücretinin yatırılma süreci adım adım şu şekildedir:

Başvuru yapmaya uygun olduğunuzdan emin olun (yaş, mülkiyet, gelir şartları vb.).

Başvurulacak ildeki yetkili banka şubesine gidin: Ziraat, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubelerinden biri.

Başvuru formu doldurun ve ilgili ücreti yatırmak üzere talimatları takip edin; banka görevlisi size yatırılması gereken hesap/ilişki numarasını verecektir.

Alternatif olarak e-Devlet üzerinden başvurun: sistem sizi ücret ödeme adımına yönlendirir; online işlem tamamlandıktan sonra başvurunuz resmî olarak alınmış olur.

Ücret yatırıldıktan sonra dekont veya ödeme kanıtını mutlaka saklayın. Başvurunuz bu ödeme ile geçerlilik kazanır.

Başvuru süresi içinde başvurunuzu tamamlayın. Proje için başvuru tarihleri 10 Kasım – 19 Aralık 2025 olarak belirlenmiştir.