Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 250 bin sosyal konutluk proje, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürme umudu taşıyor. Türkiye genelindeki 81 ili kapsayan bu geniş kapsamlı projeyle ilgili detaylar kamuoyunun yakın takibinde. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada emekliler, gençler ve engelliler başta olmak üzere pek çok farklı grubun bu projeden faydalanabileceğini belirtti. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 TOKİ başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar...

EN FAZLA KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İhaleye çıkılan toplam 165 bin 55 sosyal konutun büyük bölümü, yani 128 bin 378'i büyükşehirlerde inşa edilecek. Bu konutların önemli bir kısmı ise öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alacak. İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Esenler ve Silivri ilçelerinde toplam 48 bin 416 konut yapılması planlanırken; Ankara'da Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı ve Etimesgut gibi ilçelerde 13 bin 646 konut hayata geçirilecek. İzmir'de ise Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla ve Torbalı ilçelerinde toplam 11 bin 325 sosyal konutun yapımı hedefleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları arasında, projenin yer aldığı il veya ilçede en az bir yıldır ikamet ediyor olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı bulunmak yer alıyor. Ayrıca, başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kat irtifakı, kat mülkiyeti veya müstakil bir konut kaydının bulunmaması gerekiyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı'nın da duyurusunu yaptığı yeni sosyal konut kampanyasıyla birlikte, evi olmayan vatandaşların ev sahibi olabilmesi için geniş çaplı bir adım atılacağını belirtti. 81 ili kapsayacak bu dev projeyle, özellikle gençler ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılacağı ifade edildi. Kurum, sokakta karşılaştığı gençlerin kurayla ev sahibi olduklarını görmekten mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. Diğer yandan TOKİ, proje kapsamında yapılacak konutlar ile birlikte altyapı ve çevre düzenlemelerine yönelik ihalelere de devam ediyor. 7 Kasım'da başlayan ihale süreci, Haziran 2025'e kadar sürecek. Bu kapsamda, sosyal konut başvurularının da ihalelerin tamamlanmasının ardından, 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor.