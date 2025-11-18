TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ illere göre kura çekiliş tarihleri açıklandı mı?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuruların e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden alınmasının ardından en çok merak edilen konu, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ illere göre kura çekiliş tarihleri açıklandı mı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde!

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ tarafından yayımlanan resmi proje takvimine göre, başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipliği belirleme süreci kuralarıyla netleşecek. 2025 Kasım itibarıyla inşa ve ihale süreci başlarken, kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kura çekilişi tamamlandığında, TOKİ sonuçları hemen açıklanmaya başlanacak. Vatandaşlar, asil ve yedek hak sahipleri listesini iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Başvuru sonuçlarının kesinleşmesi, Hak Sahibi Belirleme Kuraları tamamlandıktan hemen sonra mümkün olacak. Resmi takvime göre:

e-Devlet başvuruları: 10 Kasım – 18 Aralık 2025

Banka şubesi başvuruları: 19 Aralık 2025

Kura çekilişleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Bu süreç tamamlandığında, asil ve yedek hak sahipleri listesi ilan edilerek, konut teslimat süreci 2027 Mart itibarıyla başlayacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi takvime göre, başvuru sonuçları kura çekimlerinin tamamlanmasının hemen ardından açıklanacak. Henüz kesin tarih verilmemekle birlikte, 29 Aralık 2025'ten itibaren kura çekimleri başlayacak ve süreç 27 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Bu tarihler sonrası vatandaşlar, e-Devlet ve TOKİ web sitesi üzerinden hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. Projede asil ve yedek listelerin yayımlanması, hak sahiplerinin teslimat sürecine hazırlanmasını kolaylaştıracak.

TOKİ İLLERE GÖRE KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ, kura çekilişlerini illere göre planladı ancak her ilin çekiliş tarihi proje kapsamında resmi takvimle duyurulacak. Kura süreci boyunca:

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5 kontenjan

3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10 kontenjan

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için %20 kontenjan ayrılmıştır.

Kura çekilişleri tamamlandığında, illere göre sonuçlar da sistem üzerinden açıklanacak ve vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile kendi hak durumlarını sorgulayabilecek.