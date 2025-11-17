TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Genç Kategorisi başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? TOKİ genç kategorisi yüzde kaç,18-30 yaş arası başvurabilir mi?

Türkiye genelinde milyonlarca genç için büyük bir fırsat sunan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, özellikle 18-30 yaş arası vatandaşları kapsayan Genç Kategorisi ile dikkat çekiyor. Bu kategori, gençlerin konut sahibi olmasını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı. Peki, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Genç Kategorisi başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? TOKİ genç kategorisi yüzde kaç? TOKİ'ye18-30 yaş arası başvurabilir mi? Anne- babasının üzerine en olan başvuru yapabilir mi? TOKİ genç kategorisine dair tüm detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ'nin "500 Bin Sosyal Konut" kampanyasında, 18-30 yaş arası gençler için özel bir Genç Kategorisi oluşturuldu. Bu kategori, ihtiyaç sahibi gençlerin ev sahibi olma şansını artırmayı amaçlıyor. Başvuru yapabilmek için dikkat edilmesi gereken şartlar şunlar:

Başvuru sahibi, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olma şartını sağlamalıdır.

Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmamalıdır.

Anne ve/veya babası adına tapuda konut bulunmamalıdır.

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak gerekir.

Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekir.

Hane halkı aylık net gelir ortalaması: İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için en fazla 127.000 TL olmalıdır.

Bu şartlar, sosyal konutların gerçekten ihtiyaç sahibi gençlere ulaşmasını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ KATEGORİSİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Genç kategorisinden başvurabilmek için ödenmesi gereken başvuru bedeli:

Başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru bedeli yatırıldıktan sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura sonucu konut hakkı kazanamazsanız, başvuru bedeli geri alınabilir. İade işlemi başvuru yapılan bankanın şubesi veya ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

18-30 YAŞ ARASI TOKİ'YE BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş herkes genç kategorisinden başvurabilir.

Başvuru sahibinin sadece kendi konut durumu değil, anne veya babalarının tapuda kayıtlı konutu olup olmadığı da kontrol edilir.

Daha önce TOKİ'den konut satın almış veya kredi kullanmış kişiler başvuruda bulunamaz.

TOKİ GENÇ KATEGORİSİ YÜZDE KAÇ?

500 bin sosyal konut projesinde, %20'lik bir kontenjan genç kategorisi için ayrılmıştır.

Yani toplam konutların beşte biri gençler için ayrılmış olup, bu kategoriden başvuracak kişilere öncelik sağlanmaktadır.

ANNE-BABANIN ÜZERİNE EV VARSA BAŞVURULABİLİR Mİ?

Başvuru sahibinin anne veya babası adına tapuda konut bulunması, genç kategorisinden başvurusunu engeller.

Bu kural, devlet destekli konut fırsatının gerçekten konutsuz gençlere ulaşmasını sağlamak için uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, ailesinin adına tapuda konut bulunan gençler, TOKİ genç kontenjanından faydalanamaz.