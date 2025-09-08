TOGG T10F fiyatı ne kadar? TOGG T10F ne zaman çıkacak? Özellikleri ve renkleri neler?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X'in ardından şimdi de sedan segmentinde iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor: TOGG T10F. CES 2024 fuarında ilk kez görücüye çıkan bu yeni model, yalnızca şık ve modern tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu teknik yenilikler ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Peki, TOGG T10F fiyatı ne kadar? TOGG T10F ne zaman çıkacak, TOGG T10F özellikleri ve renkleri neler? İşte detaylar...

TOGG T10F FİYATI NE KADAR?

TOGG T10F için resmi fiyat henüz açıklanmadı. Ancak medya ve uzman raporları, bu konuda çeşitli tahminlerde bulunuyor:

Aydınlık gazetesine göre, başlangıç fiyatı 1.300.000 TL – 1.350.000 TL aralığında olabilir.

EkolTV de benzer bir öngörüyle T10F'in yaklaşık 1.3 milyon TL civarında fiyat etiketine sahip olacağını belirtiyor.

Karar.com kaynaklarında da, T10X referans alınarak başlangıç fiyatının 1.3 milyon TL, bazı donanım ve bataryalarla 1.5 milyon TL bandına yükselebileceği ifade ediliyor.

TGRT Haber, T10F'in 1.6–1.8 milyon TL bandında başlayabileceğini, uzun menzil ve AWD versiyonlarının ise 2.2 milyon TL üzerine çıkabileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, resmi fiyat açıklaması bekleniyor, ancak tahminler genelde 1.3 milyon TL'den başlayıp, donanıma göre 1.8–2.2 milyon TL seviyelerine ulaşabileceğini işaret ediyor.

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

TOGG tarafından henüz resmi bir fiyat listesi yayınlanmadı. Ancak mevcut bilgiler ışığında:

Resmi fiyat listesi açıklanana kadar net rakam paylaşımı yapılamıyor; tüm rakamlar tahmin niteliğindedir.

Mevcut fiyatlandırma stratejilerine bakıldığında, T10F'in T10X'le benzer veya biraz daha uygun bir başlangıç fiyatına sahip olması beklenen bir stratejidir.

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

T10F'in satışa çıkış takvimi konusunda açıklanan bilgiler:

Aydınlık, T10F'in Nisan ayında ön siparişe, Haziran ayında satışta olması beklendiğini bildiriyor.

Yenidevir.com.tr verilerine göre, Nisan–Mayıs 2025 döneminde ön talep toplanmaya başlaması, yaz döneminde ise teslimatlara başlanmasının planlandığı belirtiliyor.

CNN Türk'e göre, 2025 içinde önce Türkiye'de ardından Avrupa'da satışa sunulacağı öngörülüyor.

Haber7 ise Mart veya Nisan 2025 dönemine satış başlangıcı olasılığına dikkat çekiyor.

TGRT Haber, 2025 yaz aylarında satışa açılmasının beklenildiğini ifade ediyor.

Özet takvim:

Ön sipariş: Nisan–Mayıs 2025

İlk teslimatlar / satışlar: Yaz dönemi, özellikle Haziran 2025

TOGG T10F NE ZAMAN TANITILACAK?

T10F tanıtımıyla ilgili bilgiler:

Modelin seri üretime en yakın prototipi, CES 2024 fuarında tanıtılmıştır,

Türkiye'de lansman ve deneyim merkezlerinde gösterilme takvimine dair net bir tarih verilmemekle birlikte, 2025 ikinci çeyreği ve yaz dönemi tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaşacağı ve ardından satış sürecinin başlayacağı öngörülmektedir.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F teknik ve donanım özellikleri şöyle:

Menzil (WLTP): Uzun menzil versiyonuyla 600?km, standart versiyonun ise 350+?km menzil sunması bekleniyor.

Batarya: 52.4?kWh (standart) ve 88.5?kWh (uzun menzil) opsiyonları bulunuyor.

Şarj: 180?kW DC ile %20–%80 doluluk yaklaşık 28 dakika.

Performans:

RWD (Arkadan İtiş): 160?kW / 218?PS, 350?Nm tork, 0–100?km/s: ~7.2?s.

AWD (Çift Motorlu): 320?kW / 435?PS, 700?Nm tork, 0–100?km/s: 4.6?s, menzil ~530?km.

Tasarım & İç Mekan:

Fastback C-segment platformu, sürtünme katsayısı ~0.23.

12.3" + 29" "uçtan uca" bilgi-eğlence ekranı (toplam 41.3") + 8" kontrol ekranı, Snapdragon dijital kokpit, sosyal kamera, Wi-Fi hotspot gibi ileri düzey teknolojiler.

Yerlilik Oranı: T10F modelinde yerliliğin %68 seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

TOGG T10F RENKLERİ NELER?

T10F, renk seçeneği bakımından da dikkat çekici:

İki yeni Türkiye rengi ile birlikte tanıtıldı.

Ayrıca araçta kontrast tavan seçeneği gibi modern ve sportif tasarım dokunuşları yer alıyor.