Togg T10F 4More satışa çıktı mı? Togg T10F 4More fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Togg'un elektrikli otomobil serisinin en dikkat çekici üyelerinden T10F 4More, 2025 yılı itibarıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yüksek performansı, şık tasarımı ve teknolojik donanımıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandıran bu model, Togg T10F 4More satışa çıktı mı? Togg T10F 4More fiyatı ne kadar, özellikleri ve renk seçenekleri neler? Togg T10F 4More dair tüm merak edilenler haberimizde...

TOGG T10F 4MORE SATIŞA ÇIKTI MI?

Togg T10F 4More, Trumore üzerinden 7 Ekim'de satışa açıldı. Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken bu model, sınırlı sayıda üretilecek olması nedeniyle erken sipariş fırsatını değerlendirmek isteyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. T10F 4More'un satışa çıkması, Togg'un hem performans hem de tasarım odaklı stratejisinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TOGG T10F 4MORE FİYATI NE KADAR?

Togg T10F 4More'un anahtar teslim fiyatı 3.133.640 TL olarak belirlendi. Performans, menzil ve tasarım gibi premium özellikleri göz önüne alındığında, fiyat segmentindeki araçlarla karşılaştırıldığında dikkat çeken bir değer sunuyor. T10F 4More'un fiyatı, kullanıcıların elektrikli otomobil pazarında yüksek performanslı bir modeli satın alabilmeleri için öne çıkan seçeneklerden biri olmasını sağlıyor.

TOGG T10F 4MORE ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla yüksek performans sunuyor. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,1 saniyede ulaşabilen araç, güçlü çekiş kabiliyetiyle sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, 523 km'ye varan menziliyle uzun yolculuklarda da kullanıcıların yanında oluyor.

Araçta standart olarak sunulan teknolojik donanımlar arasında panoramik cam tavan ve Meridian ses sistemi bulunuyor. İç tasarımda kullanılan DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar, karbon fiber görünümlü dekoratif parçalar ile birleşerek hem şıklığı hem de konforu garanti ediyor. Tüm bu özellikler, Togg'un premium segmentteki güvenlik, performans ve tasarım odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

TOGG T10F 4MORE RENK SEÇENEKLERİ NELER?

Togg T10F 4More, kullanıcıların tercihlerine hitap eden Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu özel renk paleti, aracın dinamik yapısını ve modern tasarım detaylarını vurgularken, kullanıcıların kişisel tarzlarını yansıtmalarına da imkan tanıyor. Özel renk seçenekleri ve sofistike tasarım detayları, T10F 4More'u hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında tercih edilir kılıyor.

Togg T10F 4More, Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artıran ve premium segmenti güçlendiren bir model olarak öne çıkıyor. Sınırlı üretimi ve benzersiz performans özellikleriyle, kullanıcılarına sadece bir araç değil, aynı zamanda prestij ve teknoloji deneyimi sunuyor.