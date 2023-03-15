Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X'in fiyatı belli olurken, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? merak edildi. 60 bin lira ön ödeme yapan kullanıcılar çekilişe hak kazanacak. Noter huzurunda yapılacak dijital çekilişte ön sipariş sahipleri belirlenecek. Peki, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? TOGG fiyatları belli oldu mu, sipariş nasıl verilir? TOGG nereden, nasıl satın alınır?

Togg'da sipariş ve satış süreci nasıl olacak? İşte tüm detaylar

Togg fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorusu, gündeme gelen haberler dahilinde birçok kişinin gündeminde yer aldı ve merak ediliyor. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk yerli ve milli otomobili Togg'da yeni sürece girildi. Togg'un merakla beklenen fiyatları belli oldu. Böylece merak edilen TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? Sorusu yanıt buldu. Peki, TOGG fiyatı ne kadar, kaç TL? TOGG fiyatları belli oldu mu, sipariş nasıl verilir? TOGG nereden, nasıl satın alınır?

TOGG FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin lira olacak açıklandı. Uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Fiyatların belirlenmesinin ardından vatandaşların aklına Togg'un sipariş ve satış sürecinin nasıl olacağı sorusu geldi. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci yapılacak.

TOGG NASIL SATIN ALINIR?

Trumore uygulaması App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden indirilebilecek. Togg web sitesi veya Trumore uygulamasında Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek.

TOGG ÖN ÖDEME BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına ön ödeme bedeli olan 60 bin lirayı aktarıp çekilişe katılmaya hak kazanacak. Dijital çekiliş 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.