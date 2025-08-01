TOGG'a zam geldi mi?

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar için farklı kredi seçenekleri sunuluyor. Örneğin, bireysel kullanıcılar için 250 bin TL kredi %0 faizle 12 ay vade ve aylık 20.883 TL taksitle sunuluyor. TOGG zam geldi mi?

ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI TOGG'UN YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Temmuz ayında gerçekleştirilen ÖTV düzenlemesinin ardından Togg, sessizliğini bozarak T10X modeline ait güncel fiyat listesini paylaştı. Yapılan ÖTV artışına ek olarak Togg'un da fiyatlara zam yaptığı görülüyor. Yeni listeye göre Togg T10X fiyatları 1.862.000 TL'den başlıyor.

TOGG T10X GÜNCEL FİYAT LİSTESİ (AĞUSTOS 2025)

Yeni fiyatlara baktığımızda, her versiyon için ciddi oranlarda artışlar dikkat çekiyor. İşte detaylı fiyat tablosu:

FİYAT ARTIŞININ DETAYLARI

ÖTV düzenlemesi sonrası T10X'in giriş seviyesi fiyatı 400 bin TL'nin üzerinde artış gösterdi. En üst model olan V2 RWD Uzun Menzil seçeneğinde ise artış 500 bin TL'yi aştı. Yapılan hesaplamaya göre, yalnızca ÖTV dilimindeki değişiklik değil, Togg'un kendi vergisiz fiyatına da yaklaşık %13,8 oranında zam yaptığı anlaşılıyor.

TRUMORE SİPARİŞ EKRANINDA GÜNCEL TESLİM FİYATI

Trumore uygulaması üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcılar için V2 RWD Uzun Menzil versiyonun bugünkü anahtar teslim fiyatı 2.428.000 TL olarak görünüyor. Bu fiyat, %25'lik yeni ÖTV diliminin üst sınırı olan 2.475.000 TL'ye oldukça yakın. Ayrıca bu versiyonu Meridian Premium Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan gibi donanımlarla tercih ederseniz fiyat 3.1 milyon TL'nin üzerine çıkıyor.

AĞUSTOS AYINA ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Togg, ağustos ayına özel olarak bireysel ve kurumsal müşterilerine cazip kredi fırsatları sunuyor. T10X V2 modeline özel kampanyada;

Bireysel kullanıcılar için:

• 250 bin TL kredi: %0 faiz, 12 ay vade, aylık 20.883 TL taksit

• 1.500.000 TL kredi: %2,99 faiz, 48 ay vade, aylık 69.439 TL taksit

• 1.000.000 TL kredi: %2,89 faiz, 48 ay vade, aylık 45.280 TL taksit

KURUMSAL KULLANICILARA SUNULAN AVANTAJLAR

Kurumsal kullanıcılar, T10X V2 için 1.750.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor:

• 1.750.000 TL kredi: %3,09 faiz, 48 ay vade, aylık 72.419 TL taksit

• Ayrıca bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL kredi seçeneğinden de faydalanabiliyorlar.