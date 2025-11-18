TOBB NEFES KREDİSİ 2025: TOBB Nefes Kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? Nefes Kredisini hangi bankalar veriyor, faiz oranları nedir?

KOBİ'ler, finansmana erişim konusunda uzun süredir önemli zorluklar yaşıyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi, bu sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlayan kapsamlı bir destek paketi olarak öne çıkıyor. Peki, TOBB Nefes kredisi şartları neler, kimler başvurabilir? Nefes kredisini hangi bankalar veriyor, faiz oranları nedir? TOBB Nefes Kredisine dair tüm detaylar haberimizde...

TOBB NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lerin uygun şartlarla finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı. Kredinin temel şartları şu şekilde sıralanabilir:

Krediler azami 1,5 milyon TL ile sınırlandırılmıştır.

Vade süresi azami 36 ay olup, ilk 6 ay boyunca anapara ödemesizdir.

Faiz oranları, kredinin vadesine göre değişmektedir: 24 aya kadar %33, 24 ay üzeri ise %32.

Krediden faydalanacak işletmelerin TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi olmaları gerekmektedir.

Bu koşullar, özellikle nakit akışı sıkıntısı yaşayan KOBİ'ler için önemli bir finansman kolaylığı sağlıyor.

TOBB NEFES KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB Nefes Kredisi, yalnızca belirli kriterleri karşılayan KOBİ'lere açıktır. Başvurabilecek işletmeler:

TOBB'a bağlı Oda veya Borsa üyesi olmalıdır.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve faaliyet belgesi güncel olan işletmeler kredi için uygundur.

Daha önce Kredi Garanti Fonu destekli kredi kullanmış olan KOBİ'ler de yeni krediye başvurabilir, ancak mevcut borç durumları dikkate alınır.

TOBB ve KGF işbirliği, başvuru sahiplerinin güvenilir ve hızlı bir şekilde finansmana ulaşmasını sağlıyor.

NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

TOBB Nefes Kredisi, geniş bir banka ağı üzerinden KOBİ'lere ulaştırılıyor. Başvurular, aşağıdaki banka şubelerinden yapılabilecek:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

Garanti BBVA

Akbank

Yapı Kredi

Ziraat Katılım

Bu çoklu banka seçeneği, KOBİ'lerin kendilerine en uygun şubeyi tercih ederek başvuru yapmalarına imkan tanıyor.

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANLARI

TOBB Nefes Kredisi, düşük faiz avantajıyla KOBİ'lere rahat bir ödeme planı sunuyor. Detaylar:

24 aya kadar olan krediler için faiz oranı %33

24 ay ve üzeri krediler için faiz oranı %32

Faiz oranları, KOBİ'lerin uzun vadeli finansman planlaması yaparken maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı oluyor.

NEFES KREDİSİ ÖDEME PLANI 2025

Kredi ödeme planı KOBİ'lerin nakit akışına uygun şekilde düzenlenmiştir:

6 ay anapara ödemesiz dönem

Azami 36 ay vade ile geri ödeme

Faiz oranları vade süresine göre farklılık gösterir (24 aya kadar %33, 24 ay üzeri %32)

Bu esnek ödeme planı, işletmelerin kısa vadeli nakit sıkışıklığını hafifletirken uzun vadede sürdürülebilir bir geri ödeme imkanı sunuyor.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle sunulan özel bir kredi programıdır. Temel özellikleri:

KOBİ'lerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.

Bankalar aracılığıyla işletmelere hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırılır.

İşletmelerin büyüme, yatırım ve üretim kapasitelerini artırmayı hedefler.

TOBB Nefes Kredisi, KOBİ'lere sadece finansman sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin güçlenmesine de doğrudan katkı sunar. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vurguladığı gibi, uygun maliyetli ve zamanında finansman, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat demektir.