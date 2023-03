Timothy Ash kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Timothy Ash kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Timothy Ash hayatı merak ediliyor. Peki, Timothy Ash kimdir? Detaylar...

TİMOTHY ASH KİMDİR?

Timothy Garton Ash 12 Temmuz 1955 doğumlu İngiliz tarihçi, yazar ve yorumcudur. Oxford Üniversitesi'nde Avrupa çalışmaları profesörü olarak görev yapmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınır. Bölgedeki komünist rejimler, toplumun gizli polisle ilişkileri ve bölge ülkelerinin1989 devrimi ile birer Avrupa Birliği üyesi olmalarına uzanan süreç hakkında yazıları vardır.

Akademideki çalışmalarında Avrupa'da bir birlik olmanın rolünü ve özellikle ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetler ile toplumsal çeşitliliği birleştirmenin zorluklarını inceledi.

TİMOTHY ASH HAYATI

Babası II. Dünya Savaşı'nda subay olarak görev yapmış bir finansçıydı. Oxford'da Modern Tarih eğitimi almaya başlamadan önce İngiltere'nin Surrey ve Dorset şehirlerinde devlet okullarında okumuştur. Eğitiminin ardından Stanford Üniversitesi'nde de çalışmıştır. Önemli İngiliz gazeteleri The Spectator ve The Independent için editörlük yapmış, The Guardian'da düzenli olarak yazıları yayımlanmıştır. Yazıları ayrıca Radikal gazetesi için çevrilip Türkiye'de de yayınlanmıştır.

2005 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmiştir.