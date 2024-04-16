TikTok'ta hamile kadın skandalı! Karnındaki bebeğine baba arayan TikTok kullanıcısı kim, olay ne?

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok son dönemde birbirinden skandal videolara sahne olurken, tepkilerin odağındaki platformda tartışma yaratacak bir video daha ortaya çıktı. TikTok'ta 2 haftalık hamile kadın skandalı! Karnındaki bebeğine baba arayan TikTok kullanıcısı kim? İşte ayrıntılar...

TİKTOK'TA YENİ SKANDAL: KARNINDAKİ BEBEĞE BABA ARIYOR

2 haftalık hamile olduğunu iddia eden genç bir kadının arkada çalan müzik eşliğinde dans ederek paylaştığı mesaj kısa sürede infial yarattı.

"ÇOCUĞUMA BABA ARIYORUM, ADAM GİBİ ADAM"

TikTok'ta işlerin iyiden iyiye çığırından çıktığını gözler önüne seren videoda genç kadının videosuna "2 haftalık hamileyim. Çocuğuma baba arıyorum, adam gibi adam" notunu düştüğü görüldü.