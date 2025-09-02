ürk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılı kâr dağıtım kararını 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onayladı. Bu karar, THY'nin 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtması anlamına geliyor ve şirketin güçlü mali performansının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Peki, THY temettü ödemesi ne zaman? THY temettü ödemesi ne kadar? THY hisse başına ne kadar ödeme yapacak?

THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

THY'nin temettü ödemeleri iki eşit taksit halinde gerçekleştirilecek. 2025 yılı ödemeleri şu şekilde planlandı:

1. TAKSİT: Net 2,92 TL, 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 tarihleri arasında hissedarlara ödenecek.

2. THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2. TAKSİT: Net 2,92 TL, 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Yatırımcılar, taksit ödemelerini takip ederek temettü gelirlerini planlayabilir ve portföy stratejilerini buna göre düzenleyebilir.

THY (THYAO) TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

2025 yılı temettü ödemesi, THY yatırımcılarına brüt 6,88 TL, net 5,85 TL olarak açıklanmıştır. Ödemeler iki eşit taksit halinde yapılacak ve her bir taksit net 2,92 TL olarak hissedarlara ulaştırılacak.

Bu rakamlar, THYAO'nun güçlü mali performansını ve 2024 yılında elde ettiği yüksek kârı doğrudan yansıtmaktadır. Hissedarlar açısından bu, uzun yıllar sonra temettü geliri elde etmenin önemli bir fırsatıdır.

THY HİSSE BAŞI NE KADAR ÖDEME YAPACAK?

THY hisse başına yapılacak temettü ödemesi net olarak 5,85 TL olarak belirlendi. Hisse başı ödeme, yatırımcıların sahip oldukları hisse adedine göre hesaplanacak ve doğrudan hesaplarına aktarılacak.

Bu ödeme, hem bireysel yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle temettü odaklı yatırım stratejisi izleyenler için THYAO, 2025'te portföylerini çeşitlendirecek önemli bir fırsat sunuyor.

THY TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK?

Temettü ödemelerinin tarihleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. THY temettüleri iki ayrı taksit olarak ödenecek:

1. TAKSİT : 16–18 Haziran 2025

2. TAKSİT: 2–4 Eylül 2025

Bu tarihler, THYAO hissedarlarının temettü gelirlerini planlaması ve yatırım stratejilerini belirlemesi açısından kritik öneme sahip. Yatırımcılar, bu dönemlerde hesaplarını kontrol ederek ödemelerini zamanında alabilirler.

THY HİSSE TEMETTÜ 2025 NE KADAR?

2025 yılında THY hisse başına net 5,85 TL temettü ödemesi yapacak. Ödemeler iki eşit taksit olarak dağıtılacak ve her bir taksit net 2,92 TL olacak. Bu rakamlar, THY'nin 2024 yılı mali performansı ve güçlü kâr dağıtım politikasıyla uyumlu bir şekilde belirlenmiştir.

Hissedarlar, bu temettü ödemeleri sayesinde portföylerine ek gelir sağlayabilir ve uzun vadeli yatırım hedeflerini güçlendirebilir. THYAO'nun temettü dağıtım kararı, şirketin kârlılık ve finansal istikrarının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir.