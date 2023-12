The Game Awards 2023, hem oyunculuğun geçmişine bir bakış sunarak hem de geleceğine ışık tutarak bizleri etkileyici bir deneyimle buluşturdu. Peki, The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? İşte detaylar…

Etkinlikte birçok yeni oyun tanıtıldı ve fragmanları yayınlandı. Aynı zamanda, geçtiğimiz yılın en iyi oyunları da belirlendi. Peki, The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

YILIN EN İYİ OYUNU BELLİ OLDU MU?

Bu yıl, gerçekten başarılı birçok oyunun bulunması, diğer yıllarda çıksalardı muhtemelen her birinin Yılın Oyunu olabileceği anlamına geliyor. Ancak bu yıl sahne, Baldur's Gate 3'ün oldu. Oyun, sadece Yılın Oyunu ödülünü kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda En İyi Topluluk Desteği, En İyi RPG, En İyi Çok Oyunculu Oyun gibi ödüllerin de sahibi oldu. Hemen ardından Alan Wake 2, En İyi Oyun Yönetmenliği, En İyi Anlatım ve En İyi Sanat Yönetmenliği ödüllerini kazandı.

THE GAME AWARDS 2023 KAZANANLARI KİM OLDU?

The Game Awards 2023'ün tüm kazananlarına makalenin devamından ulaşabilir ve etkinlik kapsamındaki tüm duyuruları buradan inceleyebilirsiniz.

Yılın Oyunu:

- Alan Wake 2

- Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Marvel's Spider-Man 2

- Resident Evil 4 Remake

- Super Mario Bros. Wonder

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Oyun Yönetmenliği:

- Alan Wake 2 - KAZANAN

- Baldur's Gate 3

- Marvel's Spider-Man 2

- Super Mario Bros. Wonder

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Hikâye Anlatımı:

- Alan Wake 2 - KAZANAN

- Baldur's Gate 3

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

- Final Fantasy 16

- Marvel's Spider-Man 2

En İyi Sanat Yönetmenliği:

- Alan Wake 2 - KAZANAN

- Hi-Fi Rush

- Lies of P

- Super Mario Bros. Wonder

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Müzik:

- Alan Wake 2

- Baldur's Gate 3

- Final Fantasy 16 - KAZANAN

- Hi-Fi Rush

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Ses Tasarımı:

- Alan Wake 2

- Dead Space Remake

- Hi-Fi Rush - KAZANAN

- Marvel's Spider-Man 2

- Resident Evil 4 Remake

En İyi Performans:

- Ben Starr - Final Fantasy 16

- Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

- Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

- Melanie Liburd - Alan Wake 2

- Neil Newbon - Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2

Etki Yaratan Oyun:

- A Space for the Unbound

- Chants of Sennaar

- Goodbye Volcano High

- Tchia - KAZANAN

- Terra Nil

- Venba

En İyi İlerleyen Oyun:

- Apex Legends

- Cyberpunk 2077 - KAZANAN

- Final Fantasy 14

- Fortnite

- Genshin Impact

En İyi Indie Oyun:

- Cocoon

- Dave the Diver

- Dredge

- Sea of Stars - KAZANAN

- Viewfinder

En İyi İlk Indie Oyun:

- Cocoon - KAZANAN

- Dredge

- Pizza Tower

- Venba

- Viewfinder

En İyi Mobil Oyun:

- Final Fantasy 7: Ever Crisis

- Honkai: Star Rail - KAZANAN

- Hello Kitty Island Adventure

- Monster Hunter Now

- Terra Nil

En İyi Topluluk Desteği:

- Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

- Destiny 2

- Final Fantasy 16

- No Man's Sky

En İyi VR/AR Oyunu:

- Gran Turismo 7

- Humanity

- Horizon: Call of the Mountain

- Resident Evil Village - KAZANAN

- Synapse

Erişilebilirlikte İnovasyon:

- Diablo 4

- Forza Motorsport - KAZANAN

- Hi-Fi Rush

- Marvel's Spider-Man 2

- Mortal Kombat 1

- Street Fighter 6

En İyi Aksiyon Oyunu:

- Armored Core 6: Fires of Rubicon - KAZANAN

- Dead Island 2

- Ghostrunner 2

- Hi-Fi Rush

- Remnant 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu:

- Alan Wake 2

- Marvel's Spider-Man 2

- Resident Evil 4

- Star Wars Jedi: Survivor

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - KAZANAN

En İyi RPG Oyunu:

- Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Final Fantasy 16

- Lies of P

- Sea of Stars

- Starfield

En İyi Dövüş Oyunu:

- God of Rock

- Mortal Kombat 1

- Nickelodeon All-Star Brawl 2

- Pocket Bravery

- Street Fighter 6 - KAZANAN

En İyi Aile Oyunu:

- Disney Illusion Island

- Party Animals

- Pikmin 4

- Sonic Superstars

- Super Mario Bros. Wonder - KAZANAN

En İyi Spor/Yarış Oyunu:

- EA Sports FC 24

- F1 23

- Forza Motorsport - KAZANAN

- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

- The Crew Motofest

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu:

- Advanced Wars 1+" Re-Boot Camp

- Cities: Skylines 2

- Company of Heroes 3

- Fire Emblem Engage

- Pikmin 4 - KAZANAN

En İyi Çok Oyunculu Oyun:

- Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Diablo 4

- Party Animals

- Street Fighter 6

- Super Mario Bros. Wonder

Yılın En İyi İçerik Üreticisi:

- IronMouse - KAZANAN

- PeopleMakeGames

- Quackity

- Spreen

- SypherPK

En İyi E-spor Oyuncusu:

- Lee "Faker" Sang-hyeok - KAZANAN

- Mathieu "ZywOo" Herbaut

- Max "Demon1" Mazanov

- Paco "HyDra" Rusiewiez

- Park "Ruler" Jae-hyuk

- Phillip "ImperialHal" Dosen

En İyi E-spor Antrenörü:

- Christine "potter" Chi - KAZANAN

- Danny "zonic" Sorensen

- Jordan "Gunba" Graham

- Remy "XTQZZZ" Quoniam

- Yoon "Homme" Sung-young

En İyi E-spor Etkinliği:

- 2023 League of Legends World Championship - KAZANAN

- Blast.tv Paris Major 2023

- EVO 2023

- The International Dota 2 Championships 2023

- VALORANT Champions 2023

En İyi E-spor Oyunu:

- Counter-Strike 2

- Dota 2

- Leage of Legends

- PUBG Mobile

- Valorant - KAZANAN

En İyi E-spor Takımı:

- Evil Geniuses

- Fnatic

- Gaimin Gladiators

- JD Gaming - KAZANAN

- Team Vitality

En Heyecan Uyandıran Oyun:

- Final Fantasy 7 Rebirth - KAZANAN

- Hades 2

- Like a Dragon: Infinite Wealth

- Star Wars Outlaws

- Tekken 8

En İyi Uyarlama:

- Castlevania: Nocturne

- Gran Turismo

- The Last of Us - KAZANAN

- The Super Mario Bros. Movie

- Twisted Metal

Oyuncunun Sesi:

- Baldur's Gate 3 - KAZANAN

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

- Genshin Impact

- Marvel's Spider-Man 2

- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom