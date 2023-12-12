Süper Lig ne zamana kadar ertelendiği sorgulanıyor. Süper lig maçları süresiz neden ertelendi ve TFF lig maçları ertelendi mi sorularına yanıt aranıyor. Lig ertelendi mi ve Süper Lig tatil mi soruları gündeme gelirken TFF Başkanı Büyükekşi, tüm Türkiye liglerindeki maçlar hakkında bilgi verdi. Peki, TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Süper Lig ne zamana kadar ertelendi?

LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023?

Süper lig ertelendi mi ve tüm lig maçları neden ertelendiği sporseverler tarafından araştırılıyor. TFF lig maçları ertelendi mi ve Süper lig maçları neden ertelendi 2023 sorularına yanıt aranıyor. Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Süper Lig ne zamana kadar ertelendi? Detaylar haberimizdedir…

TFF LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu ve tekmeli saldırısını konuşuyor. Skandal olay sonrası gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası TFF Başkanı Büyükekşi, tüm Türkiye liglerindeki maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi, "TFF olarak acil bu saate kadar toplantımızı gerçekleştirdik ve tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Artık yeter diyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle: "Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama ise şu şekilde: "11.12.2023 Pazartesi günü MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp Başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, tv yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur.

Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında Devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulamaya başlamıştır. Sorumlu kulüp, Kulüp Başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."

SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ 2023?

Süper Lig'in 15. hafta maçında Ankaragücü, sahasında Rizespor ile karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı 1-1 biten müsabakanın hemen ardından sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yığılan Meler'e Koca, tekmeler savurdu.

Skandal olay sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Gece geç saatlerde biten toplantı sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.

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