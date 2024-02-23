TFF, Galatasaray'a neden teşekkür etti? Galatasaray elendi mi?

TFF, Sparta Prag'a elenen temsilcimiz Galatasaray'a maç sonrası Avrupa'da yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayınladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

TFF, GALATASARAY'A NEDEN TEŞEKKÜR ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'ya veda eden Galatasaray'a bu güne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Ülke puanına yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimiz Galatasaray'a teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.