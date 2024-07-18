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TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç?

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TFF başkanlık seçim sonucu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçim sonuçları tamamlandı. Oy sayımı başladı. Peki, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç? TFF başkanlık seçim sonuçları belli oluyor. Mehmet Büyükekşi İbrahim Hacıosmanoğlu oy farkı merak ediliyor. Sandık sandık sonuçlar paylaşılıyor. İşte TFF seçim sonuçları...

TFF başkanlık seçim sonucu açıklanıyor! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçim sonuçları tamamlandı. Oy sayımı başladı. Peki, Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç? TFF başkanlık seçim sonuçları belli oluyor. Mehmet Büyükekşi İbrahim Hacıosmanoğlu oy farkı merak ediliyor. Sandık sandık sonuçlar paylaşılıyor. İşte TFF seçim sonuçları haberimizde...

TFF BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARI

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarıştığı Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Saat 16.50'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.45 itibarıyla sona erdi ve oy sayımına geçildi.

İşte sandık sonuçları:

1. Sandık sonucu:

İbrahim Hacıosmanoğlu 25

Mehmet Büyükekşi 15

2. Sandık sonucu:

İbrahim Hacıosmanoğlu 14

Mehmet Büyükekşi 21

3. Sandık sonucu

İbrahim Hacısomanoğlu: 17

Mehmet Büyükekşi : 23

Toplam

Mehmet Büyükekşi : 59

İbrahim Hacıosmanoğlu: 56

TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç?

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tüm hızıyla devam ederken, iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin listesi:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen."

Yedek Listesi: "Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan"

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Gündem Politika Spor Haberler

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