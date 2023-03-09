Türkiye'nin köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı, depremden etkilenen eğitim çağındaki gençler için tüm imkanlarını seferber ediyor. depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için başlatılan TEV bursu başvurusu yoğun ilgi görerek son buldu. Öğrenciler burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve burs ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki, TEV Afet bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV afetzede bursu ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için başlatılan TEV bursu başvurusu yoğun ilgi görerek son buldu. TEV bursları Mart ve Haziran ayalarını kapayacak. Öğrenciler burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve burs ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki, TEV Afet bursu sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV afetzede bursu ne kadar? Detaylar haberimizde...

TEV AFET BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kahramanmaraş merkezli ve 7.7 ve 7.6 yıkıcı depremlerin ardından TEV tarafından depremzede öğrencilere burs verileceği duyurmuştu.25 Şubat başlayan başvurular 7 Mart tarihinde sona erdi. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bir süredir bursa başvuru yapan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Konuya dair açıklama TEV den geldi. Afet zede öğrencilere verilecek burs sonuçları ise www.tev.org.tr adresinde açıklanacak. Burs ödemelerinin Nisan ayında başlaması bekleniliyor.

TEV AFETZEDE BURSU NE KADAR?

TEV afetzede burs ücretleri şu şekilde: