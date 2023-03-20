Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Tetikçinin Oğlu'nun tanıtım fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar...

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, yakında FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu!

TETİKÇİNİN OĞLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tetikçinin Oğlu dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı açıklanmadı. Yakında dizinin başlaması bekleniyor.

TETİKÇİNİN OĞLU HANGİ KANALDA?

Dizi Fox TV'de ekranlara gelecek.

TETİKÇİNİN OĞLU GÜNÜ BELLİ Mİ?

Dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belirlenmedi.

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh - İskender

Timuçin Esen - Korkmaz

Genco Özak - Metin

Sezin Akbaşoğulları - Huri

Serhat Kılıç - Esat

Bahar Şahin - Sibel

Esra Kızıldoğan - Nursel

Aybike Turan - Kiraz

Kaya Akkaya - Sarp

Baran Can Eraslan - Yunus

Konuk oyuncular

Hilmi Cem İntepe - Yiğit

Nükhet Duru - Ayla