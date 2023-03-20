Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu! Başrolde kimler var?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Tetikçinin Oğlu'nun tanıtım fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak etti. Peki, Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar...
Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, yakında FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh ve Timuçin Esen'in yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Tetikçinin Oğlu konusu nedir, oyuncuları kimler? Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı? Tetikçinin Oğlu oyuncu kadrosu!
Tetikçinin Oğlu dizisi yakında Fox TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı açıklanmadı. Yakında dizinin başlaması bekleniyor.
Dizi Fox TV'de ekranlara gelecek.
Dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belirlenmedi.
Kırk yılın dostu; Korkmaz ve İskender. İskender'in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan iseKorkmaz'ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin. Artıkiki dostkarşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri iseoğlu ölmesin diye…
Şevket Çoruh - İskender
Timuçin Esen - Korkmaz
Genco Özak - Metin
Sezin Akbaşoğulları - Huri
Serhat Kılıç - Esat
Bahar Şahin - Sibel
Esra Kızıldoğan - Nursel
Aybike Turan - Kiraz
Kaya Akkaya - Sarp
Baran Can Eraslan - Yunus
Konuk oyuncular
Hilmi Cem İntepe - Yiğit
Nükhet Duru - Ayla