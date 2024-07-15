Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Milyonların dört gözle beklediği düzenlemede sona gelindi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti. Peki, SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenleme gündemde. Konuyla ilgili merak edilenleri Ahmet Kurtuluş şu ifadelere yer verdi: ''Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak ödenir ibaresi olduğundan maaşları 10 bin TL'nin altında kalan emekliler Hazine yardımıyla 10 bin TL emekli maaşı almaktadırlar. Bu 10 bin TL'nin 12 bin 500 TL ile 13 bin TL arasında belirlenebileceği kanaatindeyiz.''

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. 2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek. Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak. Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek. Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.