Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte zam tahminleri!

Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte zam tahminleri!
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Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Enflasyon verileri ışığında maaş zamları hesaplanmaya başladı.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına Temmuz 2025'te yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrultusunda belirlenecek. Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak sorusu, her ay TÜİK tarafından açıklanan verilerle netleşiyor.

TEMMUZ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2025 döneminde memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam, 6 aylık enflasyon oranı + %5 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanıyor. İlk dört ayın enflasyon verisi %13,36 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlara göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak-Nisan dönemi için enflasyon farkı %6,94 seviyesinde oluştu. Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak sorusuna şu an için verilen yanıt: %12,29 (4 aylık fark + toplu sözleşme zammı).

Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte zam tahminleri!

MEMUR ZAM ORANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zam oranları, enflasyonun seyrine göre yukarı ya da aşağı yönlü güncellenebilir. Nihai oran ise 3 Temmuz 2025'te TÜİK'in açıklayacağı veriyle resmiyet kazanacak. Kamu çalışanları ve emekliler için Temmuz maaşları bu oran üzerinden yeniden hesaplanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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