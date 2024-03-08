Temel Akkoç kimdir? CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı Temel Akkoç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Güngören Belediye Başkan adayı ise Temel Akkoç oldu. Temel Akkoç kimdir? TemelAkkoç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TEMEL AKKOÇ KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Temel Akkoç, 2017 yılından itibaren CHP Güngören İlçe Başkanlığı'nı yürüttü. Temel Akkoç, 2024 yerel seçimlerinde ise Güngören'den belediye başkan adayı olarak gösterildi.